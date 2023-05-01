Стюарды вынесли решение по инциденту на пит-лейн

Стюарды Гран При Азербайджана вынесли вердикт по итогам расследования опасного инцидента на пит-лейн на финальном круге гонки.

В тот момент, когда лидеры гонки начали финальный круг, Эстебан Окон свернул на пит-лейн, чтобы провести обязательный пит-стоп. В этот момент часть фотографов и сотрудников трассы вышли на ту часть пит-лейн, по которой едут машины. Окон едва не столкнулся с людьми, но трагедии удалось избежать.

В опубликованном решении стюардов говорится, что «сотрудники FIA должны предпринять немедленные шаги для пересмотра процедур и протоколов вместе со всеми заинтересованными сторонами, включая FOM, команды и FIA, чтобы гарантировать, что подобная ситуация не повторится в будущем.

Представители FIA выразили сожаление по поводу случившегося и заверили, что к следующему этапу будут приняты необходимые меры».