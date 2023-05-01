Тото Вольфф: Эту гонку в Баку триллером не назовёшь

Гонщики Mercedes по-разному оценили итоги Гран При Азербайджана, и если Льюис Хэмилтон подчеркнул, что 6-е место – максимум, на что можно было рассчитывать, то его напарник корит себя за допущенную ошибку – по мнению Джорджа Расселла, если бы не это, он мог бы опередить Фернандо Алонсо. А Тото Вольфф в категоричной форме заявил, что гонка была далеко не самой интересной.

Льюис Хэмилтон (6-й): «Думаю, в этот уик-энд нам удалось выжать из машины максимум. Перед тем, как отправиться в Баку, мы тщательно готовились, например, я пару дней провёл на базе команды и работал на симуляторе.

Я по-настоящему горжусь нашей командой, всеми, кто трудится в Брэкли – у нашего коллектива очень правильный психологический настрой, все стремятся добиться прогресса, но это происходит постепенно, в несколько стадий. В гараже Mercedes у всех тоже отличное настроение, все выкладываются по максимуму, и сейчас это самое главное. Надеюсь, что по мере того, как будем получать технические новинки, мы сможем атаковать более агрессивно.

Как всё сложится в Майами, я пока не знаю, но мы понимали, что нам предстоит провести несколько гонок до того, как машина будет модернизирована. Я уже считаю дни и недели, оставшиеся до этого момента, хотя сложно сказать, насколько эффективными окажутся новинки.

Но всё-таки я надеюсь, что этап в Майами сложится более удачно, чем в Баку. Год назад нам мешала сильная раскачка машины, но сейчас эта проблема решена, поэтому рассчитываю, что там мы сможем несколько сократить отставание от тех, кто впереди нас. Red Bull для нас слишком быстры, но может быть, мы сможем догнать Aston Martin».

Джордж Расселл (8-й): «Немного расстраивает, что я сработал не лучшим образом. После старта всё шло хорошо, я отыграл несколько позиций, пит-стоп тоже прошёл удачно – мне удалось опередить Лэнса Стролла. Но затем, хотя я чувствовал уверенность в себе и в машине, после рестарта я допустил ошибку, выехав за пределы трассы в 1-м повороте.

Фернандо Алонсо затормозил довольно рано, и это застало меня врасплох. Мне пришлось что-то предпринять, чтобы избежать столкновения, и в следующие 19 секунд я потерял позицию по отношению к Лэнсу и Льюису, поскольку на мои шины налипла грязь.

Если бы не это, я бы мог финишировать, наверное, впереди Фернандо или занять хотя бы пятое место. Но восьмой результат слишком далёк от тех позиций, на которых мы хотим быть. Я получил дополнительный призовой балл за лучший круг, но такая возможность появилась лишь из-за того, что мы занимали далеко не лучшую позицию.

По темпу мы были вполне сравнимы с Ferrari и Aston Martin, а даже минимальная разница в скорости может существенно отразиться на результатах. Впрочем, какая разница, хоть четвертое место, хоть восьмое, но до первого нам всё равно далеко, так что предстоит сделать ещё очень много».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Сегодняшнюю гонку триллером не назовёшь. Обгонов было очень мало, несмотря на существенную разницу в темпе.

Ещё по ходу тренировки мы выбрали не самое оптимальное направление в работе с настройкам и поняли это слишком поздно – машины уже были в закрытом парке. Но при таком формате уик-энда все были в равном положении.

В гонке темп, когда наши машины ехали по свободной трассе, был на уровне Ferrari и Aston Martin, и сложно сказать, кто же в итоге быстрее, поскольку с обгонами были сложности. Хотя гонщики Red Bull стремительно отрывались от всех, поскольку это им позволяли машины.

Впрочем, если нам удастся добиться прогресса в процессе корректировки базовых параметров нашей W14, то думаю, что в этом году мы сможем сократить отставание. И речь даже не о прижимной силе – скорее, мы просто должны предоставить нашим гонщикам машину, пилотируя которую, они будут чувствовать уверенность».