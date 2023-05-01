Валттери Боттас: Нужно понять, как вернуть скорость

Уик-энд в Баку прошёл неудачно для Alfa Romeo, в сегодняшней гонке Валттери Боттас финишировал последним, а Гуаньюй Чжоу сошёл из-за перегрева.

Валттери Боттас (18-й): «Сегодня совершенно не было возможности зацепиться за очки. Нужно понять, что произошло и как вернуть прежнюю скорость.

Во втором повороте я получил удар слева и сзади, машина получила повреждения, а после этого гонка показалась мне бесконечно долгой. Мы пытались вернуться в борьбу, ведь в Баку всегда возможны сюрпризы, но ничего не получилось».

Гуаньюй Чжоу (сход): «Проигрывать всегда неприятно, но сегодня у нас не было шансов заработать очки. Мою машину пришлось снять с гонки – она перегревалась, на дисплее появились предупреждающие надписи.

В целом, уик-энд получился тяжёлым для всех нас. Нужно найти причины и напряженно работать, чтобы сделать шаг вперёд».