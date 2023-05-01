Вольфф: Важно понять, почему гонка была неинтересной

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает, что важно понять причины отсутствия обгонов во время Гран При Азербайджана…

Тото Вольфф: «Думаю, после такого гоночного уик-энда не стоит говорить о ситуации в целом, о том, что мы движемся в неправильном направлении и нужны срочные перемены. Важно понять, почему гонка получилась неинтересной. Очевидно, что две машины, имеющие преимущество в скорости, уехали вперёд, оторвавшись на финише на 22 секунды.

Я так и не узнал, какая команда из Aston Martin, Ferrari и Mercedes была быстрее, поскольку все застряли в трафике. Между Леклерком и Алонсо, между Aston Martin, Ferrari и Mercedes на свободной трассе не было никакой разницы. Есть две машины Red Bull, потом три команды, а за ними все остальные.

Настройки наших машин были далеки от идеальных. Мы поняли, что пошли не в том направлении, уже в первой тренировке, но было поздно – машина оказалась в условиях закрытого парка, когда мы ничего не можем изменить. И это касалось всех. Все участвовали в этой азартной игре, кто-то угадал и получил преимущество, а кто-то нет».