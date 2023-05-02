Джордж Расселл: Действия Стролла вызывают вопросы

Джордж Расселл занял в Гран При Азербайджана 8-е место – позади Лэнса Стролла, финишировавшего седьмым. Но на более ранней стадии гонки ему удалось опередить гонщика Aston Martin, причём не на трассе, а уже на въезде на пит-лейн. Поскольку это был несколько необычный манёвр, то на него обратили внимание стюарды, однако оставили его без последствий.

Но подобные действия гонщика Mercedes были вызваны тем, что Стролл ехал по пит-лейн слишком медленно, поскольку в боксах Aston Martin в это время обслуживали машину его напарника, Фернандо Алонсо. По мнению гонщика Mercedes, подобная тактика вызывает вопросы.

Расселл и Стролл свернули на пит-лейн друг за другом, когда началась волна пит-стопов, связанная с появлением на трассе автомобиля безопасности. В Aston Martin решили провести двойной пит-стоп, и поскольку Алонсо ехал впереди напарника, то добрался до боксов первым. Похоже, Стролл, заезжая на пит-лейн, замедлился больше обычного, чтобы команда успела выпустить машину испанца на трассу.

Рассел предпочёл не терять времени зря, обогнал Стролла фактически на пит-лейн, и после финиша ему был задан вопрос, были ли такие действия несколько эмоциональной реакцией на действия гонщика Aston Martin.

«Это сыграло мне на руку. Мне удалось опередить его по пути на пит-лейн. Думаю, то, что сделал Стролл, противоречит правилам, – приводит слова Джорджа RacingNews365. – Однозначно, его действия вызывают вопросы, но я был рад, что его опередил. А потом наши парни провели хороший пит-стоп».

Впрочем, удержаться впереди канадца ему не удалось, тот смог отыграться на рестарте гонки, что, разумеется, не улучшило Расселлу настроения.

«Жаль, что я всё упустил на рестарте, – переживал он. – По скорости мы были очень близки к Aston Martin, но даже совсем маленькая разница может серьёзно повлиять на результаты – мы это видели и в субботнем спринте, и в Мельбурне. Всё-таки мы пока отстаём».