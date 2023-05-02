Грожан получил от Alpine кубки за подиумы времён Lotus

Роман Грожан поделился с болельщиками радостной новостью: команда Alpine отдала ему кубки, добытые им в своё время, когда он выступал за Lotus F1 Team.

С 2012-го по 2015 гг. Грожан десять раз поднимался на подиум, и теперь, когда он выступает в американской серии IndyCar и вместе с семьёй живёт во Флориде, он сможет собрать в своём новом доме полную коллекцию трофеев.

«Спасибо Alpine F1 за то, что прислала мои трофеи времён Формулы 1. Ещё два кубка в пути. Теперь могу показать все это моим детям, чем очень горжусь!» – поблагодарил Роман команду из Энстоуна, за которую гонялся в период, когда она была частной и не имела статуса заводской.

Одним из первых на фото, которое он поместил на своих страницах в социальных сетях, отреагировал Алекс Росси, выступавший в Формуле 1 за Manor в 2015-м, когда Грожан уже собирался завершать сотрудничество с Lotus.

«Врать не буду: всё это выглядит классно!» – прокомментировал Росси, ныне гонщик Arrow McLaren.

Правда, Грожан не уточнил, получил ли он все эти кубки навсегда или только на временное хранение. В любом случае его коллекция призов постепенно растёт: за годы выступлений в IndyCar он уже трижды выигрывал поулы и шесть раз поднимался на подиумы, так что скорее всего победы не за горами.