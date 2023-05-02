IndyCar: Грожану обидно, что упустил победу в Алабаме

Роман Грожан стартовал с поула во вчерашнем Гран При Алабамы и лидировал больше половины дистанции, однако финишировал вторым, поскольку не смог сдержать натиск Скотта Маклафлина, новозеландского гонщика, трёхкратного чемпиона австралийской серии Supercars, ныне выступающего в IndyCar.

На трассе Barber Motorsports Park Маклафлин, выступающий за команду Penske, выбрал тактику трёх пит-стопов, тогда как Грожан посещал боксы Andretti Autosport лишь дважды, поэтому ближе к концу гонки резина на его машине была изношена сильнее.

Скотт провёл свой второй пит-стоп на 39-м круге, когда на трассе были жёлтые флаги, после чего вернулся на трассу вторым позади Dallara-Honda Романа и начал преследовать лидера. Грожан провёл свой последний пит-стоп на 60-м круге, Маклафлин – на 63-м, и далее борьба за победу буквально шла колесо в колесо.

В итоге на 71 круге гонки новозеландец смог опередить Романа, когда тот заблокировал колёса в 5-м повороте и не удержал машину на оптимальной траектории.

«Обидно, ведь раньше тактика трёх пит-стопов на этой трассе никогда не была успешной, и только сегодняшняя гонка стала исключением, – прокомментировал Грожан после финиша. – У нас была отличная машина, я пилотировал неплохо, полностью выложился, но нам не повезло из-за жёлтых флагов.

Поздравляю Скотта, он заслужил победу. Мы заработали немало очков, но наш день ещё придёт!»

Третьим финишировал напарник Маклафлина Уилл Пауэр, пытавшийся догнать Грожана на последних кругах, но тот удержал вторую позицию.

Перед пятым этапом сезона, который пройдёт на дорожной версии трассы в Индианаполисе 13 мая, борьба за лидерство в чемпионате обострилась. На первой строчке личного зачёта пока остаётся Маркус Эриксон, выступающий за команду Chip Ganassi Racing, всего три очка ему уступает Пато О’Вард, гонщик Arrow McLaren, финишировавший в Алабаме четвёртым.

Грожан, занимавший вторые места в двух гонках подряд, находится на пятом месте, у Маклафлина на четыре очка больше.