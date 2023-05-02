К Майами Ферстаппен подготовил специальный шлем

Специально к предстоящему Гран При Майами Макс Ферстаппен подготовил новую версию оформления своего гоночного шлема – кстати, это первая гонка в 2023 году, к которой двукратный чемпион мира приурочил подобную акцию.

«По цветовой гамме вы можете догадаться, где я буду использовать этот шлем – на Гран При Майами, – прокомментировал Макс. – Общий дизайн остался прежним, как и у моего привычного шлема, мне он нравится, и я хотел его сохранить. Но цвета немного изменились – по-моему, получилось здорово!

Мы решили добавить бирюзовый, и я обратился к компании Schuberth с вопросом, могут ли они оформить внутреннюю часть шлема в таком же цвете. Впервые в их практике они это сделали, и на мой взгляд такая гамма смотрится очень здорово – в том числе и тот цвет, в который выкрашена тыльная сторона шлема.

Дизайн понятный и простой, как я люблю. Я очень доволен конечным результатом – надеюсь, вам он тоже понравится!»

По мнению Ферстаппена, цветовая гамма, состоящая из синего, бирюзового, белого и мадженты, вполне соответствует гламурному характеру уик-энда в Майами, а также в оформлении шлема использованы изображения пальмовых листьев.