Марио Изола: В Майами переложили асфальт

На пятый этап сезона в Майами шинники из Pirelli привезут «среднюю» тройку составов – С2, С3 и С4. Руководитель гоночного подразделения итальянской компании Марио Изола объяснил, что такой выбор продиктован ожидаемой высокой температурой во Флориде.

Марио Изола: «В этот уик-энд Формула 1 приедет в Майами на первый из трёх этапов в США в календаре этого года, наряду с уже ставшей традиционным этапом в Остине и долгожданной гонкой в Лас-Вегасе. Это не первый случай, когда в один год проходят три гонки в США, но ещё никогда наш спорт не производил такого эффекта на американскую публику. Во многом это заслуга Liberty Media.

В прошлом году на трассе вокруг Hard Rock Stadium шины вели себя ожидаемо на асфальте, имевшем специфические особенности, связанные, прежде всего, с его очень высокой «микрошероховатостью». Перед гонкой этого года на трассе полностью переложили асфальт, и в ходе обычных проверок перед началом уик-энда, мы проверим, не произошли ли существенные изменения в его характеристиках.

На трассе в Майами машины необходимо настраивать на средний уровень прижимной силы, поскольку здесь много поворотов и очень длинная прямая. Мы привезли «среднюю» тройку составов С2, С3 и С4, в том числе и потому, что ожидаем очень высоких температур – в прошлом году асфальт прогревался почти до +60С».