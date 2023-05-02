Марк Хьюз о том, как де Вриз повлиял на исход гонки в Баку

Марк Хьюз, эксперт официального сайта чемпионата, прокомментировал события вчерашней гонки в Баку, предопределившие её исход.

Ник де Вриз невольно, но весьма существенно повлиял на сценарий, по которому развивались события Гран При Азербайджана, хотя, конечно, вовсе не так, как хотелось бы дебютанту AlphaTauri.

На десятом круге гонки, когда он задел барьер в 5-м повороте трассы, на его машине была сломана рулевая тяга, и Нику пришлось остановиться в зоне безопасности 6-го поворота. Это спровоцировало выезд автомобиля безопасности, из-за чего гонщики Red Bull поменялись позициями: Макс Ферстаппен уступил лидерство Серхио Пересу.

«Тебе просто не повезло», – сказал мексиканец напарнику после финиша.

«Да, так бывает, – ответил Ферстаппен. – В прошлом году в Джидде ты тоже оказался в подобной ситуации».

В гонке, о которой говорит Макс, Николас Латифи разбил машину вскоре после того, как Перес, лидировавший в Гран При Саудовской Аравии, провёл пит-стоп, и в итоге победа досталась Ферстаппену, а Серхио финишировал только четвёртым.

Вчера Макс свернул на пит-лейн сразу после аварии де Вриза, но до того, как выехал автомобиль безопасности, что произошло примерно через минуту после инцидента. В этот момент двукратный чемпион мира уже вернулся на трассу, а его машина была в районе 2-го поворота трассы.

Это позволило Пересу, а также гонщику Ferrari Шарлю Леклеру опередить Макса, поскольку после выезда автомобиля безопасности скорость пелотона была ограничена. Именно это обстоятельство повлияло на конечный результат: на оставшихся сорока с чем-то кругах Ферстаппен так и не смог подобраться к машине напарника достаточно близко, чтобы воспользоваться системой DRS. Оба при этом ехали максимально быстро.

Когда машина де Вриза остановилась в зоне вылета 6-го поворота, Ферстаппен ехал между 13-м и 14-м поворотами, и у Red Bull было достаточно времени, чтобы дать своему гонщику инструкцию оставаться на трассе на случай появления автомобиля безопасности. Но в команде полагали, что Ник просто допустил ошибку, не вписался в поворот и проехал прямо, поэтому сейчас даст задний ход и вернётся на трассу.

В тот момент они ещё не знали, что машина AlphaTauri повреждена и не может продолжать движение. Не знали этого и в дирекции гонки, поэтому автомобиль безопасности выехал не сразу. Но так вышло, что авария де Вриза совпала во времени с решающей стадией действий Переса, стремившегося опередить напарника, и это тоже повлияло на решение Red Bull.

Серхио догонял Макса, и к 9-му кругу интервал между их машинами уже был меньше секунды, что позволяло использовать DRS. Было похоже, что на 10-м круге (на котором остановился де Вриз) Перес уже готовил атаку на Ферстаппена.

Если бы он опередил напарника, то даже и без сейфти-кара получил бы приоритетное право на пит-стоп, и тогда Ферстаппену пришлось бы проехать лишний круг, хотя у него уже начинались проблемы с шинами. При таком сценарии преимущество Серхио скорее всего только увеличилось бы.

В команде это понимали, поэтому заранее позвали Макса на пит-стоп, поскольку были уверены, что де Вриз вернётся на трассу.

Можно сказать, что события, предопределившие исход гонки, начались ещё в пятницу, когда Ник во время квалификации не вписался в 3-й поворот и только потом смог проехать круг с более-менее репрезентативным результатом, после чего оказался на последнем ряду стартового поля.

На пятничной тренировке он показал впечатляющее шестое время, и казалось, что впервые в сезоне добьётся преимущества перед Юки Цунодой, своим напарником по AlphaTauri. Не допусти он ошибки в квалификации, его гонка прошла бы по-другому, и вероятность какого-либо инцидента, по времени совпадающего с дуэлью Ферстаппена и Переса, однозначно была бы намного ниже.

В общем, Серхио помогло удачное для него стечение внешних обстоятельств. Но на первом отрезке дистанции он догнал напарника и уже мог воспользоваться DRS, а на втором отрезке ехал достаточно быстро, чтобы не позволить Максу приблизиться на дистанцию атаки.

Возвращаясь к Нику де Вризу, можно предположить, что неплохая форма, которую он продемонстрировал на тренировке в пятницу, на фоне постепенно набирающей скорость AlphaTauri говорит о том, что в будущем у него ещё появится возможность влиять на итоги Гран При, но более позитивным образом.