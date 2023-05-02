Тото Вольфф: Леклер на 100% предан Ferrari

Во время гоночного уик-энда в Баку Шарль Леклер опроверг слухи о своём возможном переходе в Mercedes. Чтобы окончательно закрыть вопрос, руководитель команды Тото Вольфф подтвердил, что планирует продолжать сотрудничество с Льюисом Хэмилтоном.

Тото Вольфф: «Единственный раз, когда я разговаривал с Шарлем, был в аэропорту Мельбурна. Мы с ним обсуждали, где находится выход на посадку на самолёт.

Шарль – классный парень, и с прицелом на долгосрочную перспективу он должен быть на радаре команды, но не в краткосрочной и не в среднесрочной перспективе. Никто не ставит под сомнения его возможности, но он на 100% предан Ferrari, а мы на 100% привержены работе с Льюисом».