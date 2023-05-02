В Mercedes готовятся к напряжённому уик-энду в Майами

Руководитель Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги этапа в Баку и рассказал о подготовке команды к Гран При Майами.

Тото Вольфф: «С улиц Баку на улицы Майами. Мы с нетерпением ждём скорого возвращения на трассу после интересного, но сложного уик-энда в Баку. Новый формат спринта преподнёс несколько сюрпризов, и теперь необходимо оценить его достоинства, и понять, есть ли необходимость в изменениях.

К сожалению, во время тренировки мы не смогли найти правильные настройки машины, что усложнило оставшиеся дни уик-энда. Наш гоночный темп выглядел конкурентоспособным по сравнению с Ferrari и Aston Martin, но обгонять оказалось сложно. Результат примерно отражает возможности машины, но мы знаем, что любая мелочь может оказывать большое влияние от уик-энда к уик-энду.

Команда с воодушевлением ждёт этап в Майами и возвращение на трассу. Несколько дней между гонками мы используем для того, чтобы проанализировать собранную информацию и как можно лучше подготовиться. Трасса в Майами отличается от тех, на которых состоялись предыдущие гонки. В Майами интересное сочетание поворотов, скоростных секций, длинных прямых, но есть и узкие извилистые участки.

Нас ждёт напряжённый уик-энд из-за большого числа мероприятий за пределами трассы с партнёрами команды. Во время прошлогоднего этапа был невероятный ажиотаж, и у меня нет сомнений, что и в этом сезоне мы станем свидетелями зрелищного уик-энда».