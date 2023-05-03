Алан Пермейн: В Баку ситуация вышла из-под контроля

Для Alpine F1 сезон складывается довольно неудачно. Хотя год назад после четырёх этапов чемпионата заводская команда Renault, как и сейчас, находилась на 6-м месте Кубка конструкторов, тогда на её счету было почти в три раза больше очков.

Давно она не сталкивалась с таким количеством неприятностей, сколько в дни гоночного уик-энда в Баку. По словам Алана Пермейна, спортивного директора Alpine, проблемы наслаивались одна на другую по принципу снежного кома, и фактически ситуация вышла из-под контроля.

И это при том, что к Гран При Азербайджана в Alpine подготовили комплекс новинок, прежде всего модернизированное днище, и надеялись, что это позволит соперничать с машинами топ-команд. Но уик-энд не задался с самого начала, во время единственной тренировки в пятницу на обеих машинах проявились неполадки, а из-за плотного графика этапа со спринтом у команды просто не было времени во всём нормально разобраться.

Практически сразу после тренировки начал действовать режим «закрытого парка» – как подчеркнул Пермейн, чтобы всё шло гладко, уик-энд с таким форматом нужно начинать хорошо подготовленными.

«В нашем случае этого нельзя было сказать ни об одной из машин, судя по тому, как прошла тренировка, – цитирует Пермейна издание The Race. – После этого проблемы росли как снежный ком, и ситуация вышла из-под контроля».

Машина Пьера Гасли загорелась из-за утечки жидкости в системе гидравлики, а Эстебан Окон не смог нормально поработать на трассе из-за неполадок в коробке передач.

«Когда происходят такие вещи, значит, вы сами в этом виноваты. Значит, мы сработали недостаточно хорошо», – признал британский инженер.

В результате гонщики Alpine выехали на квалификацию на машинах, настройки которых были откровенно неудачными, и Гасли разбил свою A523 в 3-м повороте ещё по ходу первой сессии. Но его напарнику удалось дойти до второй части квалификации и даже показать 12-й результат.

Однако в субботу ситуация только ухудшилась: после квалификации выяснилось, что на машине Окона слишком стёрта контрольная планка под днищем машины, и стало понятно, что под конец дистанции Гран При её толщина уменьшится настолько, что это не будет соответствовать требованиям технического регламента.

Чтобы этого избежать, команде пришлось нарушить режим закрытого парка и скорректировать настройки машины, а это означало старт с пит-лейн и в субботнем спринте, и в воскресной гонке. После этого оставалось только надеяться, что Гран При Азербайджана, как это уже не раз бывало в прошлом, будет богатым на инциденты, однако на этот раз подобные ожидания не сбылись, а настройки обеих машин были настолько неудачными, что это существенно отразилось на темпе.

«Темпа не было вообще. И всё это последствия неудачной пятницы, – констатировал Пермейн после финиша Гран При. – Это лишний раз подтверждает, что надо лучше готовиться, мы не должны допускать повторения подобных пятниц. Но позитивный момент в том, что новое днище работало эффективно. Даже более эффективно, чем мы рассчитывали.

Похоже, что мы и дальше будем просто устанавливать на машину какие-то новинки, не тестируя их слишком долго – в прошлом году нам это успешно удавалось, что придавало команде уверенности, и такая тенденция продолжится в этом сезоне».

Подводя безрадостные итоги четвёртого этапа чемпионата, Пермейн сказал, что рад возвращению к привычному формату уик-энда, и уже через несколько дней в Майами на машинах Alpine появятся очередные новинки, хотя и менее масштабные.

«Не думаю, что мы переживаем какую-то чёрную полосу, – считает он. – Надеюсь, мы уже справились со всеми неприятностями, и следующий уик-энд проведём нормально. Я уверен, что в нашей работе нет какой-то скрытой проблемы или чего-то подобного».

В Баку Гасли финишировал 14-м, Окон – 15-м, проехав практически всю дистанцию на одном комплекте жёстких шин и совершив пит-стоп только на последнем круге.