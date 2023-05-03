Алонсо: Мы стремимся превзойти ближайших соперников

Гонщики Aston Martin с оптимизмом ждут Гран При Майами – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл уверены, что скорость машины позволит им побороться за высокие позиции в предстоящий гоночный уик-энд.

Фернандо Алонсо: «Здорово вернуться в Майами! Это прекрасное место для проведения этапа Формулы 1, и мы с радостью отправляемся на первый в сезоне Гран При в США. Мне всегда нравилось приезжать в эту страну, и мне нравится местный подход к организации спортивных событий и страсть болельщиков.

Мы только что завершили напряжённый уик-энд в Баку, по итогам которого команда заработала 22 очка, а я финишировал в секунде от подиума в воскресенье. Машина оказалась быстра, хотя у нас было мало времени на её настройку.

В Майами быстрая трасса с множеством крутых поворотов и длинными прямыми. Интересно, окажет ли какой-то эффект полная замена асфальта – в пятницу у нас будет много времени, чтобы разобраться с этим.

Наша скорость в Баку была впечатляющей, и я надеюсь увидеть похожие результаты в Майами. Мы стремимся превзойти ближайших соперников и устроить отличное шоу для болельщиков».

Лэнс Стролл: «Здорово прилететь в Майами и сразу вернуться за руль после напряжённого уик-энда в Азербайджане. Просто невероятно, насколько выросла популярность Формулы 1 в США – мне нравится видеть полные трибуны. Надеюсь, мы устроим болельщикам отличное шоу!

У меня смешанные воспоминания о прошлогоднем этапе: я стартовал с пит-лейн из-за проблем, выявленных перед гонкой, но прорвался через пелотон и финишировал десятым, что можно считать довольно хорошим результатом. Трасса сама по себе быстрая и сложная, но таким и должно быть городское кольцо.

В Майами нужно рисковать, но если переступить черту, расплата за ошибку будет неминуема. Мне нравится! Как обычно, мы будем атаковать изо всех сил в этот уик-энд, чтобы завершить серию сдвоенных гонок с осознанием того, что использовали все возможности заработать очки».