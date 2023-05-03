Элбон никого не винит в инциденте во 2-м повороте

Гонщик Williams Алекс Элбон начинал Гран При Азербайджана с 12-й позиции и финишировал тоже 12-м, проиграв лидеру около полутора минут. Но на его скорости сказывались последствия контакта с McLaren Оскара Пиастри, произошедшего вскоре после старта во втором повороте трассы, из-за чего переднее крыло на FW45 было повреждено.

В результате аэродинамический обвес на машине Элбона работал менее эффективно, и всё-таки Алекс финишировал всего в двух с чем-то секундах позади Пиастри, а замыкавшему призовую десятку Юки Цуноде уступил менее пяти секунд.

«Во второй поворот мы пытались войти втроём: справа от McLaren Оскара была ещё одна машина, там ехал Боттас, – рассказал Элбон после гонки. – Вот так всё и получилось. Не думаю, что кто-то в этом виноват. Я полностью сместился влево, насколько позволяло место. Если бы я взял ещё чуть левее, то зацепил бы барьер с внутренней стороны трассы.

Вероятнее всего, именно тогда было повреждено переднее крыло на моей машине, и правая торцевая пластина отвалилась, что затем чувствовалось всю гонку, поскольку эффективность аэродинамического обвеса несколько снизилась. Внешне всё выглядело так, словно часть крыла откусила собака, и нам предстоит проанализировать, в какой мере это сказалось на прижимной силе».

В том инциденте также была повреждена Alfa Romeo Валттери Боттаса, причём машина финна получила удар не только от McLaren Пиастри, но ещё и от Haas Кевина Магнуссена, врезавшегося в неё сзади.

«Когда в поворот входят сразу несколько машин, ты уже ничего не можешь предпринять. В том инциденте на моей Alfa Romeo был повреждён диффузор, что ещё больше затруднило мне гонку», – прокомментировал финн в эфире телеканала Viaplay.