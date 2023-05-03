Ферстаппен: Нужно быть готовым к жаркой погоде в Майами

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес готовятся гоночному уик-энду в Майами, который обещает быть физически сложным из-за жаркой погоды, и рассчитывают продолжить победную серию на пятом этапе сезона.

Макс Ферстаппен: «Я с нетерпением жду этап в Майами. С физической точки зрения трасса сложная – в прошлом году было очень жарко, поэтому мы должны быть готовы к таким условиям. Определённо легко не будет – трасса сама по себе достаточно сложная, в этом году организаторы переложили асфальт, поэтому посмотрим, как это отразится на нашей скорости.

Болельщики разработали особую раскраску машины на этот уик-энд. Мне не терпится её увидеть!»

Серхио Перес: «Я с нетерпением жду этап в Майами и надеюсь, что мы сохраним конкурентоспособность, которую продемонстрировали в Баку. В прошлый уик-энд я чувствовал себя максимально уверенно за рулём – мы провели две идеальный гонки, в которых смогли сложить вместе все составляющие.

Я всегда говорил, что в начале сезона необходимо выступать стабильно, и в Баку это получилось. На прошлом этапе мы увидели прекрасный пример того, как нужно работать, и моя команда выступила потрясающе.

С физической точки зрения гонка в Майами одна из самых сложных в сезоне, поэтому я много работал, чтобы подготовиться. Жаркая погода влияет на работу, и гонщики должны справиться с этой особенностью уик-энда, чтобы хорошо выступить».