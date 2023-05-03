Хюлкенберг: Мы не предполагали, что чем-то рискуем

В воскресной гонке в Баку Нико Хюлкенберг был вынужден стартовать с пит-лейн, потому что в Haas F1 допустили ошибку в выборе настроек. Чтобы её исправить, команде пришлось нарушить режим «закрытого парка», а за этим последовал штраф.

После старта на жёстких шинах Нико проехал на одном комплекте резины почти всю дистанцию – в команде надеялись на появление автомобиля безопасности на поздних стадиях Гран При Азербайджана, но так и не дождались этого. В итоге Хюлкенбергу пришлось на 50-м круге провести поздний пит-стоп, после чего он финишировал 17-м, заняв в гонке предпоследнее место.

«Машина вела себя не так, как мы надеялись и рассчитывали, – прокомментировал Нико в эфире австрийской телекомпании ORF. – В её поведении вообще не было никакой гармонии, и я никак не мог найти нужный ритм.

Причём мы вовсе не предполагали, что если начнём уик-энд с этими настройками, то чем-то рискуем, потому что в прошлом они вполне успешно применялись в Баку. Но при столь плотном формате уик-энда с единственной часовой тренировкой мы оказались в сложной ситуации, ведь до пятничной квалификации оставалось совсем немного времени. Теперь нам придётся проанализировать случившееся.

Впрочем, всё всегда зависит от того, насколько конкурентоспособна ваша машина. Не думаю, что нам было бы намного легче, если мы бы начинали гонку вместе со всеми, со стартового поля.

Бакинская трасса требует настроить аэродинамику машины на относительно низкий уровень прижимной силы, а это не подходит нашей машине. С трассами, где нужен максимальный уровень прижима, VF-23 тоже справляется не лучшим образом. С этой точки зрения я рассчитываю, что на следующей гонке в Майами наши шансы будут выше, поскольку там на машину вернётся более эффективное заднее крыло».

В Баку американская команда использовала заднее крыло с меньшим лобовым сопротивлением.