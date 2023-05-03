Команда LKY SUNZ подаст заявку на участие в Формуле 1

В начале 2023 года в FIA объявили о запуске процедуры подачи заявок от новых команд на выступления в Формуле 1, начиная с 2026 года. Уже известно несколько кандидатов – Andretti Cadillac, команда Formula Equal Крейга Поллока, о которой ничего не слышал Стефано Доменикали, и проект H26 владельца Hitech Оливера Оукса.

Сегодня стало известно о четвёртом потенциальном кандидате на участие в Формуле 1 – команды LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии. Проектом занимается Бенджамин Дьюренд, бывший управляющий директор SMP Racing и BR Engineering, работавший в российской программе в WEC, ранее входивший в число основателей другого проекта команды Формулы 1 – Panthera Asia F1 Team.

Вместе с Дьюрендом в LKY SUNZ задействованы другие участники проекта Panthera: Пол Флеминг, получивший пост руководителя, и Эндрю Пайра, занявший должность коммерческого директора.

LKY SUNZ уже получила инвестиции от американского спортивного фонда Legends Advocates Sports Group и корпоративных и частных инвесторов из Азии. Команда намерена построить новую базу в Юго-Восточной Азии, но в первое время машины будут собираться на европейской базе.

В названии команды зашифрованы аббревиатуры Lucky («Счастливчик») и Sun («Солнце»), которое присутствует на флагах многих азиатских стран и символизирует «дань азиатскому наследию команды». В основе концепции LKY SUNZ заявлено налаживание связей с городскими сообществами по всему миру, от Северной Америки до Азии и Африки, чтобы «предоставить возможности в автоспорте малопредставленным группам».

«Мы рады, что инвесторы разделяют наше видение по объединению молодёжной культуры и автоспорта для создания команды, которая изменит Формулу 1», – говорит Бенджамин Дьюренд. – Популярность Формулы 1 росла в геометрической прогрессии, в чём заслуга всех нынешних участников, но мы руководствуемся принципом привнести в спорт что-то новое для привлечения новой аудитории.

Будучи единственной командой, работающей за пределами традиционных коридоров Формулы 1 и разрабатывающей индивидуальные программы для привлечения талантов из недостаточно представленных сообществ, мы можем привнести разнообразие идей, которых ещё не видели в Формуле 1. Конечно, мы стремимся быть конкурентоспособными на трассе, но также хотим развлекать болельщиков за пределами трасс.

Для реализации наших планов мы уже собрали впечатляющую команду руководителей из мира автоспорта, экспертов и творческих людей из индустрии музыки и развлечений, которые помогут воплотить наше видение в жизнь».

В FIA принимают предварительные заявки от заинтересованных команд до 15 мая, а срок подачи официальных заявок истекает 30 июня.