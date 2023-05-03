Ник де Вриз: В Майами есть несколько сложных участков

Накануне Гран При Майами гонщики AlphaTauri Ник де Вриз и Юки Цунода подвели итоги прошедшего этапа в Баку и рассказали о подготовке к Гран При Майами.

Ник де Вриз: «Лучшее, что можно сделать после такого уик-энда, какой у меня был в Баку, это сразу вернуться за руль. К счастью, именно это я и смогу сделать на втором этапе сдвоенной серии.

Справедливости ради надо сказать, что мне немного не везёт, но произошедшее в воскресной гонке – полностью моя вина. Это был сложный уик-энд – не только для меня, но и для механиков, которым я подкинул много работы. Я прощу прощения и очень ценю всё, что они сделали, чтобы вернуть мою машину на трассу.

Хорошая новость в том, что команда хорошо поработала между гонками в Мельбурне и Баку, заметно прибавив. В Майами будет шанс выжать максимум из новинок, а также получить больше информации об их эффективности.

Раньше я не был на трассе в Майами, хотя в прошлом году участвовал в демонстрационных заездах Ocean Drive, и получил уникальный опыт. Просто здорово крутить «пончики» за рулём машины Формулы 1. Я тогда хорошо провёл время – здорово, что популярность Формулы 1 в США растёт.

В Майами интересная трасса, и я с нетерпением жду возможности погоняться. Обычно днём очень жарко, поэтому нас ждёт достаточно сложная гонка. По ходу уик-энда я буду двигаться вперёд шаг за шагом.

После работы на симуляторе я знаю, что на трассе есть несколько сложных участков. Например, под мостом, а очень медленная и извилистая секция довольно неудобная для современных машин Формулы 1, поскольку они широкие для неё».

Юки Цунода: «Этап в Баку получился сложным, но я отправляюсь в Майами в хорошем настроении, поскольку мы увидели много признаков прогресса. Обновления машины, подготовленные в Бистере, повысили нашу максимальную скорость, так что новинки сработали.

Самым приятные эпизодом этапа в Азербайджане стало восьмое место в квалификации. Было здорово заработать очки, но я надеялся на большее. Кроме того, я доволен своим пилотажем и тем, как справился с различными вызовами напряжённого уик-энда со спринтом.

В прошлом году я вышел в финал квалификации в Майами, и мне нравится трасса. На трибунах особенная атмосфера, а американских болельщиков переполняет энтузиазм. О прошлогоднем этапе я помню, что была сильная жара и высокая влажность, поэтому гонка получилась физически сложной. В прошлом году я не ожидал такой погоды, но на этот раз хорошо подготовился.

Я много работал на симуляторе перед этапом в Майами. Некоторые участки трассы напоминают Баку, поэтому я надеюсь, что мы сохраним темп и продолжим прогрессировать».