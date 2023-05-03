Себастьян Феттель вернётся за руль в Гудвуде

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель вернётся за руль Формулы 1 на Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт 13-16 июля.

Бывший гонщик Red Bull, Ferrari и Aston Martin проедет в Гудвуде за рулём нескольких машин из своей частной коллекции, включая чемпионскую Williams FW14B Найджела Мэнселла и McLaren MP4/8 1993 года Айртона Сенны. Другие машины из коллекции Феттеля будут выставлены в паддоке Фестиваля.

Помимо заездов, которые Себастьян проведёт 15 и 16 июля, он расскажет посетителям о своей работе по продвижению альтернативных видов топлива в гоночной индустрии.

Себастьян Феттель: «Здорово вернуться в Гудвуд спустя столько лет. Не могу дождаться, когда сяду за руль нескольких выдающихся машин, которые будут заправлены экологичным топливом в уик-энд в Гудвуде.

Гонки – моя страсть, поэтому мне важно, чтобы мы продолжали получать удовольствие от вождения культовых гоночных машин сегодня и в будущем, но при этом делали это ответственно».