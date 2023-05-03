Серджио Бонди: Главное, чтобы всё шло по плану

Руководитель отдела логистики команды Ferrari Серджио Бонди о сложностях, связанных с выездными этапами – как в Майами…

Вопрос: Сколько километров проезжают сотрудники команды за сезон? С какими сложностями приходится сталкиваться?

Серджио Бонди: Примерно 230 000 километров за год. Бывает сложно найти оптимальные маршруты и перевозчиков, которые позволят уменьшить негативные последствия поездок для персонала. Мы рассматриваем множество вариантов, чартерные и регулярные рейсы, соответствующие нашему графику. Что касается гостиниц важно разместиться как можно ближе к трассе, сократив время на перемещения.

Вопрос: Как вы работаете с гонками, так сильно удалёнными друг от друга, как Баку и Майами?

Серджио Бонди: Здесь одна из задач – как можно быстрее перебросить всю группу к месту проведения следующей гонки, чтобы у сотрудников было больше времени для адаптации. Мы стараемся обеспечить им максимально спокойный график в первые дни.

Вопрос: Что лично вам больше всего нравится в работе с Ferrari?

Серджио Бонди: Решение сложных, неожиданных задач с перемещением людей и грузов. С ними непросто справиться, но достижение положительного результата становится наградой за все наши усилия. Для нас главное, чтобы всё шло по плану.