В воскресенье перед стартом гонки в Майами пройдёт церемония представления гонщиков болельщикам.

В 2017-м году на Гран При США в Остине новые на тот момент владельцы Формулы 1 из Liberty Media организовали церемонию представления гонщиков на стартовой решётке, позаимствовав большую часть шоу из американских серий. Тогда профессиональный конферансье из мира бокса Майкл Баффер объявлял по очереди имена всех 20 пилотов, которые выходили на стартовую решётку, а позади них выступали артисты в гоночных костюмах.

Завершилась церемония выходом Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля, которые тогда занимали два первых места в личном зачёте и квалифицировались в первом ряду – гонщики Mercedes и Ferrari встали друг напротив друга, а между ними организаторы установили кубок.

Та церемония вызвала настолько бурную критику, что в Liberty Media больше не пытались организовать нечто подобное. Однако в воскресенье в Майами нас ожидает вторая попытка, но по информации Racefans, церемония будет отличаться от той, что прошла в Остине пять с половиной лет назад.

Старт Гран При Майами запланирован на 15:30 по местному времени, а представление гонщиков начнётся в 15:08.