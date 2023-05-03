В стиле комиксов о том, как Макс поссорился с Джорджем

Гоночный инцидент на первом круге субботнего спринта в Баку между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом, который предпринял атаку на двукратного чемпиона мира, но несколько переоценил уровень сцепления при не вполне прогретых шинах, стал одной из главных тем азербайджанского гоночного уик-энда.

Между машинами произошёл контакт, но Макс позицию не уступил, хотя остальные 16 кругов проехал на машине, в левом боковом понтоне которой зияла дыра.

После финиша он подошёл к Джорджу, чтобы предъявить ему свои претензии, и между ними состоялся несколько нервный диалог, и Ферстаппен пообещал сопернику при случае отплатить ему тем же.

Эту историю по-своему интерпретировал популярный автор комиксов, скрывающийся под ником Lollipopman, у которого в социальных сетях больше ста тысяч подписчиков.

В своём стиле он изобразил Макса и Джорджа в процессе обмена любезностями, но добавил к этой сцене ещё одну фразу, которая и стала ключевой. Итак…

Макс Ферстаппен: Эй, приятель! Мой боковой понтон! Ты проделал в нём здоровенную дыру!

Джордж Расселл: Шины были холодные, ничего не поделаешь.

Макс Ферстаппен: Что ж, в следующий раз жди от меня того же самого!

Джордж Расселл: Извини, но у меня нет боковых понтонов.

Тут стоит добавить ремарку «Занавес».

В Mercedes действительно второй сезон применяют так называемую концепцию «нулевых понтонов», т.е. на их машинах эти важные элементы непривычно узкие, хотя, конечно, на W14 они тоже есть. Но эти боковые понтоны далеко не столь явно выступают по сторонам, как на машинах других команд. Правда, похоже, что в Брэкли уже готовы отказаться от такой концепции, поскольку она оказалась недостаточно эффективной, но это уже другая история…