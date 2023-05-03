Вольфф прочитает курс лекций в Гарвардской школе бизнеса

Совладелец и руководитель команды Mercedes Тото Вольфф назначен научным сотрудником Гарвардской школы бизнеса и выступит в качестве приглашенного лектора вместе с профессором Анитой Эльберс.

Тото Вольф поделится со студентами курса MBA знаниями о высокоэффективном лидерстве, организационной культуре и личной эффективности.

В 2021 году профессор Гарвардской школы бизнеса Анита Эльберс получала доступ к команде Mercedes, благодаря чему наблюдала за подготовкой и участием в гонках, а также анализом выступлений. Результатом работы Эльберс стало тематическое исследование Гарвардской школы бизнеса под названием «Тото Вольф и команда Mercedes Формулы 1».

Кроме того, Альберс и Вольфф совместно работали над статьёй для ежемесячного научно-популярного журнала Harvard Business Review «Номер один в Формуле 1», в которой профессор Эльберс изложила философию лидерства Вольфа в шести лекциях, чтобы помочь руководителям развить победную культуру.

В январе 2024 года Тото Вольф и Анита Эльберс прочитают новаторский краткий курс лекций «Mercedes в Формуле 1: Руководство высокоэффективной командой» для студентов первого и второго курсов MBA.

Тото Вольфф: «Для меня большая честь и привилегия продолжить работать с невероятно яркими молодыми умами в Гарварде. Каждый раз, когда я прихожу на территорию кампуса, меня вдохновляют любопытство и амбиции студентов, и я ухожу с воодушевлением благодаря особой учебной атмосфере, которую они создают вместе с выдающимися преподавателями».