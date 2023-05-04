Гонщики Alpine получили первый опыт в NASCAR

Перед Гран При Майами команды Формулы 1 находят для своих гонщиков самые разные занятия, но общее у них то, что они имеют отношение к Америке, к её культуре и традициям, в том числе автоспортивным. Например, год назад во Флориде Шарль Леклер впервые вышел на бейсбольное поле, а в этот раз Эстебан Окон и Пьер Гасли получили первый опыт в самой популярной в США гоночной серии.

Их проводником в мир NASCAR был Брэд Кезеловски, чемпион 2012 года, выступающий за команду RFK Racing, совладельцем которой он является.

На овальном автодроме в Шарлотте гонщики Alpine F1 пообщались с ним, а также c Крисом Бушером, ещё одним пилотом RFK Racing, и потренировались в замене колёс на Ford Mustang Брэда Кезеловски.

С непривычки одно колесо им удалось поменять за 9,5 секунды, после чего Окон весело прокомментировал: «Может, мы лучше уж будем гоняться?..»

Такая возможность у них тоже была – Эстебан и Пьер покатались по трассе на машине NASCAR нового поколения, и похоже, этот опыт обоим понравился, хотя сток-кары – техника тяжёлая, неповоротливая, требующая особого подхода, поскольку прижимной силы у неё минимум.

О том, как это было, расскажет видеоролик, показать который вскоре обещает пресс-служба компании Castrol, технологического партнёра Alpine – это будет очередной любопытный эпизод сериала Castrol Edge Challenge.