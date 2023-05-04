Гран При Майами: Расписание пресс-конференций

В Майами официальные пресс-конференции FIA начнутся в четверг. Гонщиков разделят на четыре группы – две из них ответят на вопросы пишущих журналистов в пресс-центре, а две выйдут к телекамерам.

В четверг пресс-центр посетят две пятёрки гонщиков. В первой на вопросы ответят Ник де Вриз (AlphaTauri), Эстебан Окон (Alpine), Шарль Леклер (Ferrari), Джордж Расселл (Mercedes) и Логан Сарджент (Williams).

Через 35 минут их сменят Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), Лэнс Стролл (Aston Martin), Нико Хюлкенберг (Haas), Ландо Норрис (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull).

Остальные гонщики в это же время в четверг выйдут к телекамерам.

В пятницу в пресс-центре на вопросы ответят представители команд. Сначала это будут Франц Тост (AlphaTauri), Тото Вольфф (Mercedes) и Кристиан Хорнер (Red Bull). Затем их сменят Отмар Сафнауэр (Alpine), Гюнтер Штайнер (Haas) и Зак Браун (McLaren).

В субботу и воскресенье на вопросы ответит лучшая тройка гонщиков по итогам дня.