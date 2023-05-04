Гран При Майами: Ставки букмекеров

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Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Майами.

Несмотря на победу в Баку, фаворитом гонки во Флориде букмекеры считают не Серхио Переса, а его напарника Макса Ферстаппена. Шансы действующего чемпиона мира оцениваются в два с половиной раза выше шансов мексиканца.

На победу Шарля Леклера и Фернандо Алонсо букмекеры дают одинаковый коэффициент – 13.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Майами Ферстаппен 1.50 Перес 3.75 Алонсо, Леклер 13.00 Хэмилтон 26.00 Расселл, Сайнс 41.00 Стролл 151.00 Окон, Гасли, Норрис 251.00 Цунода 751.00 Пиастри, Магнуссен, Хюлкенберг, Элбон 1001.00 Боттас, Чжоу 1501.00 Сарджент, де Вриз 2001.00

После Гран При Азербайджана преимущество Макса Ферстаппена в личном зачёте над Серхио Пересом сократилось до шести очков. Тем не менее, в ставках на победу в чемпионате Макс лидирует с большим преимуществом – коэффициент на его титул 1,12 против 9,00 на титул Переса.

Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте Ферстаппен 1.12 Перес 9.00 Алонсо, Хэмилтон 29.00 Леклер 51.00 Расселл 151.00 Сайнс 251.00 Стролл 1501.00 Окон, Гасли 2001.00 Норрис 2501.00 Боттас, Чжоу, Хюлкенберг, Магнуссен, Пиастри, Цунода, Элбон, Сарджент, де Вриз 3001.00

Red Bull Racing – фавориты на победу в Кубке конструкторов.

Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов Red Bull 1.02 Mercedes, Aston Martin 34.00 Ferrari 51.00 Alpine 1501.00 McLaren 2501.00 Alfa Romeo, AlphaTauri, Williams 3001.00