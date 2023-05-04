Сайнс: Отношения с Алонсо остаются очень хорошими

После двух не слишком удачных этапов сезона Карлос Сайнс надеется, что Гран При Майами для него сложится лучше, о чём он рассказал в интервью газете Marca. Кроме того, испанский гонщик Ferrari заверил, что у них с Фернандо Алонсо хорошие отношения, несмотря на острые поединки на гоночных трассах.

Карлос Сайнс: «Если честно, машину SF-23 сложно пилотировать, и в первых гонках сезона она причиняла мне определённую головную боль, поэтому сейчас мы стараемся найти более правильные настройки. Но несмотря на эти трудности я вижу, что у всех в команде более позитивный настрой, чего давно не было.

Выяснилось, что у машины есть ряд особенностей, которые нам не нравятся, и мы пытаемся их как-то компенсировать. В Маранелло составлен очень агрессивный план действий, чтобы добиться перелома ситуации, которая никого не устраивает. Все стремятся её изменить, и мне нравится, как сейчас работает команда».

В дни гоночного уик-энда в Баку между Сайнсом и Фернандо Алонсо возникали острые моменты, прежде всего речь о субботнем спринте, но Карлос заверил, что это никак не сказалось на их отношениях: «У меня с Фернандо нет никаких проблем, несмотря на то, что некоторые пытаются на это намекать.

Наши отношения остаются очень хорошими, несмотря на поединки на трассе. Вполне нормально, что в каких-то ситуациях борьба принимает довольно острый характер, но когда мы опускаем визоры шлемов, перед всеми стоит одна и та же цель – добиться высоких результатов. Прелесть автоспорта в том, что пока гонщики относятся друг к другу с уважением, никаких проблем не будет. Самое главное, я рад, что у Фернандо вновь всё хорошо!».

Говоря об ожиданиях, связанных с ближайшими этапами чемпионата, Сайнс сказал: «Нам по-прежнему надо работать над повышением гоночного темпа машины, он остаётся нашим слабым местом. Надеюсь, в Майами мне удастся найти свой ритм, потому что пока я недоволен своими выступлениями.

Думаю, у меня есть неплохие шансы вскоре одержать вторую победу в Формуле 1, но для этого нам нужна некоторая помощь со стороны Red Bull Racing. Полагаю, в прошлом году в этом не было необходимости, наша машина позволяла выигрывать гонки. Тем не менее, я думаю, что и в этом году на какой-то стадии сезона нам удастся одолеть наших соперников, ведь впереди гонки на трассах самых разных типов. Хотя не знаю, когда это может произойти».