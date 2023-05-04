Шлем Элбона в Майами оформлен как мяч для гольфа

Про некоторых гонщиков давно известно, что в свободное время они любят играть в гольф, но у Алекса Элбона на это есть ещё и личные причины: его подруга, китаянка Лили Хе – профессиональная гольфистка.

Надо полагать, именно это обстоятельство перед Гран При Майами вдохновило Алекса на выбор особого дизайна шлема, который выглядит, как мяч для игры в гольф.

Команда Williams поделилась целой серией фотографий, посвящённых новому шлему своего гонщика, сделанных на поле для гольфа, а на страницах Элбона в социальных сетях появился даже оригинальный видеоролик на эту тему, в котором участвует и Лили.

В этом ролике от удара, который Алекс наносит по своему шлему клюшкой, тот набирает такую скорость, что превращается в новый искусственный спутник Земли, поскольку улетает в куда-то в открытый космос. Правда, потом благополучно возвращается назад.

Алекс прокомментировал свою новинку так: «Гольф – это жизнь! Версия шлема для Флориды явлена этому миру!»

Судя по количеству лайков и комментариев, шлем болельщикам понравился, многие отметили, что он действительно очень похож на мяч для гольфа, а кто-то написал, что теперь сердце Лили будет окончательно завоёвано