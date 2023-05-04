Создатели фильма о Ф1 готовятся к съёмочному процессу

Сегодня в Майами создатели будущего фильма о Формуле 1 рассказали о ходе подготовки к съёмочному процессу, который начнётся в июле в Сильверстоуне в дни Гран При Великобритании, и по сути бригада кинематографистов станет 11-й командой чемпионата.

В пресс-конференции участвовали известный голливудский продюсер Джерри Брукхаймер и режиссёр Джозеф Косински, снявший кинохит «Топ Ган: Мэверик».

Недавний опыт, полученный в процессе работы над этим фильмом, пригодился вновь: на его основе за полтора года была разработана миниатюрная камера, позволяющая снимать с разрешением 6К. Она будет использоваться для особых съёмок в кокпите гоночной машины.

Машину, внешне очень похожую на настоящую, предстоит пилотировать Брэду Питту – её разработкой занимается команда Mercedes, и уже начались тесты. Льюис Хэмилтон, выступающий в роли сопродюсера и консультанта, находится в постоянном контакте с руководителями проекта, даёт советы сценаристам и вообще следит за тем, чтобы фильм максимально точно воспроизводил реалии современной Формулы 1.

По словам Косински, за эталон ими принят легендарный фильм «Гран При», снятый в 1966 году Джоном Франкенхаймером, но, безусловно, они хотели бы создать ещё более впечатляющее кинополотно. Кстати, Том Круз, который в этом фильме не задействован, уже предложил свои услуги.