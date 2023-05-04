В Майами сократили зоны DRS

Накануне Гран При Майами в FIA подтвердили расположение трёх независимых зон DRS на трассе вокруг Hard Rock Stadium. По сравнению с прошлым годом, изменилось расположение точек замера интервала (от нескольких метров до нескольких десятков метров), а продолжительность первой и второй зон DRS сокращена.

Точка замера интервала между машинами перед первой зоной DRS расположена через 90 метров после восьмого поворота, а использовать систему можно через 105 метров после девятого. Точка замера второй зоны DRS находится через 70 метров после 16 поворота, а активировать систему можно через 525 метров после шестнадцатого.

Точка замера интервала перед третьей зоной DRS расположена через 15 метров после семнадцатого поворота, а точка активации, как и в прошлом году, находится на апексе 19-го поворота.