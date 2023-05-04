В Red Bull представили раскраску машин для Майами

В Red Bull Racing представили специальную раскраску машин, разработанную с помощью болельщиков, которая будет использоваться в Майами.

Участникам программы Red Bull The Paddock предоставили возможность разработать уникальные цветовые схемы для трёх американских этапов в сезоне 2023 года.

В Майами мы увидим работу аргентинской студентки факультета графического дизайна Мартины Андрианы, добавившей в раскраску машины дополнительные голубые и фиолетовые линии.

«Начиная проект, я думала о том, как воздух обтекает машину снизу и сверху, как он движется – это и стало источником вдохновения. Кроме того, я хотела показать Майами и атмосферу этого Гран При», — сказала Мартина.