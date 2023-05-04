Видео: Даниэль Риккардо покоряет водную стихию

Даниэль Риккардо не раз говорил, что радуется той свободе, которую обрёл в этом году, когда он не выступает в Формуле 1, а сотрудничает с Red Bull Racing лишь в качестве резервного гонщика.

Австралиец действительно не теряет времени даром и активно продвигает свои коммерческие проекты, прежде всего винодельческий, а также бренд спортивной и молодёжной одежды Enchanté by Daniel Ricciardo. Кроме того, он продолжает сотрудничать с личными спонсорами, и перед Гран При Майами в своё удовольствие погонял на гидроцикле See-Doo канадской компании BPR, с которой подписал контракт в прошлом году.

Дело происходило у побережья Калифорнии, а помогал Даниэлю осваивать науку управления гидроциклом Энтони Радетик, американский чемпион по этому виду спорта.

Даниэль Риккардо: «В школе учителя говорили, что у меня муравьи в штанах – такой я был непоседа. Можно сказать, энергии у меня было через край, поэтому, конечно, я всё время баловался.

Когда мне было года три, я впервые побывал на картодроме. И тогда я получил первое впечатление о картинге – помню, я боялся громкого шума, хотя мне надели специальные защитные наушники. Но при этом мне там понравилось, я был в восторге от скорости, поэтому я хорошо запомнил свой самый первый опыт в картинге.

В детстве я был слишком маленького роста, поэтому пришлось ждать целую вечность, чтобы подрасти и самому начать гоняться. И первое, что меня поразило – это чувство свободы. Думаю, мне прежде всего понравилось это.

Мне всегда хотелось испытать себя, и когда ты чего-то добиваешься, то испытываешь чувство, которое мало с чем сравнится. Мне нравится выходить из зоны личного комфорта, ведь в любом занятии есть некая монотонность, даже в самой классной в мире работе. Если всё время делать одно и то же, интерес начинает притупляться.

Поэтому я люблю осваивать что-то новое, непривычное – это придаёт ощущениям остроту. Например, я всегда с большим удовольствием провожу время на воде. Я вообще люблю спорт, люблю всё, чему могу научиться, и готов впитывать всё, как губка. Разумеется, мне нравится гонять на гидроциклах, ведь там тоже нужно владеть особой техникой, чтобы правильно поворачивать, правильно позиционировать тело и балансировать.

Нравится, что в этом есть некий элемент приключения, поэтому я стараюсь воспринимать как можно больше нового, и всё это доставляет мне удовольствие. По-моему, грустных людей в седле гидроцикла никто никогда не видел – все они улыбаются!..»