Баттон с партнёрами готовятся штурмовать Пайкс-Пик

В компании Radford, новом проекте Дженсона Баттона и его деловых партнёров, готовятся штурмовать знаменитую гору Пайкс-Пик, что в американском штате Колорадо. Каждый год там проходят традиционные соревнования по скоростному подъёму на холм – Pikes Peak International Hill Climb, в которых даже просто участвовать престижно, не говоря уже о том, чтобы победить.

Они проводятся с 1916 года, и, конечно, за сто с лишним лет менялись условия, покрытие трассы, формат состязаний, классы машин, но неизменным оставалось место их проведения.

Длина дистанции составляет 12,42 мили, т.е. 19,99 км, извилистая горная трасса насчитывает 156 поворотов, старт даётся на высоте почти 3 км над уровнем моря, а финиш находится на отметке 4301 метр.

Сегодня в автомобильной прессе появилась информация о машине Radford Pikes Peak Edition Type 62-2, после чего Ант Анстед, партнёр Баттона и руководитель проекта, признал: «Сложно было сохранить это в секрете…»

Впрочем, никто и не собирался этого делать, ведь практически сразу и Дженсон, и компания Radford Motors на своих страницах в социальных сетях поделились не только техническими характеристиками новой машины, но и опубликовали интригующее видео, ей посвящённое.

Достаточно привести только два параметра, чтобы понять, что машина действительно серьёзная: при весе 861 кг её двигатель развивает 710 л.с. А пилотировать её будет Таннер Фауст, известный американский гонщик и каскадёр, в прошлом году выступавший за команду McLaren во внедорожной электрической серии Extreme E.

«Я знаю, что эта машина – настоящий зверь! – поделился он в интервью TopGear. – От дорожной версии Type 62-2 в ней практически ничего не осталось. Общее прослеживается лишь в концепции дизайна и некоторых компонентах, а всё остальное было либо модернизировано, либо заменено на специально разработанные версии деталей, которые есть в серийном спорткаре».

Если у последнего алюминиевое шасси, то у новинки монокок, полностью выполненный из композитных материалов, причём машина стала на 230 мм шире. Также у неё новые передний и задний подрамники и иная геометрия подвески. Разумеется, на Pikes Peak Edition появился внушительный аэродинамический обвес.

В движение этот «зверь» приводится таким же турбомотором V6 рабочим объёмом 3,5 литра, что устанавливается на обычный Radfod (если эксклюзивные спорткары вообще уместно называть «обычными»), но его мощность с 605 л.с. поднята на сто с лишним «лошадей». До 100 км/ч эта машина разгоняется за 2,2 секунды.

Есть и ещё одно существенно отличие от дорожной версии: единственное сиденье гонщика, сертифицированное FIA, расположено в центре кокпита. Таннер Фауст займёт его 25 июня, чтобы принять участие в интереснейшем состязании в так называемом «Выставочном» классе (Exhibition Class), суть которого в том, чтобы демонстрировать достижения современных автомобильных технологий.