Гонщики Ф1 потренировались с игроками Miami Dolphins

В Майами гонщикам Формулы 1 предлагается весьма разнообразная развлекательная программа, разумеется, имеющая местную специфику и сочетающая приятное с полезным. В частности, вчера некоторые из них приняли участие в тренировке вместе с игроками клуба Miami Dolphins, профессионального футбольного клуба, выступающего в НФЛ.

Дело происходило непосредственно на поле Hard Rock Stadioum, где кстати, в этот уик-энд расположен паддок Гран При Майами. Звёзды автоспорта под руководством звёзд американского футбола демонстрировали свою физическую подготовку, преодолевая что-то вроде импровизированной полосы препятствий, а также бросали мяч – тот самый, похожий на тыкву. Самым ловким и метким в итоге оказался Пьер Гасли, пилот Alpine F1.

Как пишет местное издание The Palm Beach Post, для гонщиков Формулы 1 это была отличная возможность познакомиться с американским футболом и игроками Miami Dolphins, у которых, похоже, тоже было отличное весёлое настроение.