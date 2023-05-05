Херта: Брэд Питт получит суперлицензию раньше меня?

В прошлом году Колтон Херта был одним из претендентов на место в AlphaTauri, но американскому гонщику не хватило очков для суперлицензии и в команде подписали контракт с Ником де Вризом.

На фоне разговоров о том, что в Сильверстоуне американский актёр Брэд Питт сядет за руль Формулы 1 для съёмок в фильме режиссёра Джозефа Косински, Колтон отреагировал в социальных сетях ироничным постом о том, что актёр «Брэд Питт получил суперлицензию раньше меня».

Ему в ответ организаторы съёмок написали, что в Сильверстоуне Питт будет пилотировать машину Формулы 2, а не Формулы 1, и только для съёмок крупным планом на свободной трассе, где не будет других машин.