Леклер: Процесс преобразований только начинается

В Майами Шарля Леклера спросили о том, что изменилось в Ferrari после прихода в команду Фредерика Вассёра…

Шарль Леклер: «На самом деле, процесс преобразований только начинается. До сих пор он старался как можно быстрее проанализировать ситуацию, чтобы в будущем произвести необходимые перемены. Большая часть этой работы ещё впереди.

Конечно, я много общаюсь с Фредом, знаю, каковы его среднесрочные и долгосрочные планы по поводу команды. Я полностью его поддерживаю и полностью доверяю. Я уверен в том, что мы движемся в верном направлении. С нетерпением жду результатов этих перемен. Поживём – увидим.

В любом спорте бывает так, что одна команда выступает лучше других. Сейчас это Red Bull. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы сократить отставание. Думаю, на быстром круге в квалификации мы сможем с ними поспорить, а на дистанции гонки это пока непросто».