Майкл Андретти планирует выставить команды в Ф2 и Ф3

Команда Andretti Cadillac подала официальную заявку на выступления в Формуле 1, и теперь наравне с другими претендентами ждёт вердикт FIA. Руководитель проекта Майкл Андретти рассказал, что если заявка будет одобрена, то он выставит свои команды в младших сериях гонок поддержки – Формуле 2 и Формуле 3.

Собственные команды в молодёжных сериях нужны Андретти для того, чтобы оценивать потенциальных кандидатов для команды Формулы 1.

Майкл Андретти: «Мы планируем открыть базу в Англии, где будет располагаться инженерный департамент команды Формулы 1. Если сделка с Формулой 1 состоится, то я хочу выставить команды в Формуле 3 и в Формуле 2. Это нужно для того, чтобы контролировать, как наши гонщики проходят через систему молодёжных серий. Так мы будем знать, какая техника в их распоряжении, и как они выстраивают отношения с командой.

Сложно оценивать гонщиков, которые поднимаются по карьерной лестнице. Если у кого-то есть большой кошелёк, то к нему относятся лучше, чем к гонщику с большим талантом, но в наших командах мы так не делаем. Именно для оценки [молодых пилотов] мне нужны эти команды».