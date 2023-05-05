Марко объяснил отставание от Mercedes в тренировке

В первой тренировке Гран При Майами Макс Ферстаппен уступил лидеру сессии Джорджу Расселлу более четырёх десятых секунды. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко в эфире австрийского ORF объяснил, с чем связано такое отставание.

Хельмут Марко: «Из-за нового асфальта наши машины больше скользят, но мы знали, что так будет. По ходу уик-энда ситуация улучшится – изменение состояния трассы будет иметь важное значение.

Разница в скорости связана с тем, что когда в Mercedes были на быстрых кругах, мы работали на длинной серии. Кроме того, они использовали больше мощности. Я уверен, что нам вновь удалось подобрать очень хорошие гоночные настройки. Машина отлично выглядела на дистанции».