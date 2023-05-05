Ник де Вриз: Я не хочу искать для себя оправдания

После гонки в Баку Ник де Вриз взял на себя вину за разбитую машину. На пресс-конференции FIA в Майами гонщик AlphaTauri рассказал, что сумел оставить в прошлом разочарование от прошедшего этапа.

Ник де Вриз: «Мне очень помогает тот факт, что следующая гонка пройдёт уже в этот уик-энд. В Баку были и позитивные моменты – мы продемонстрировали высокий темп, и команда добилась хорошего прогресса. Мы начали уик-энд на очень конкурентоспособном уровне, но то, что произошло в гонке… Так бывает, поэтому нужно двигаться дальше.

Мы довольно рано прилетели в Майами и уже во вторник приступили к подготовке к этапу. Нас ждёт очень захватывающий Гран При, и я рад быть здесь. Посмотрим, что мы сможем сделать в этот уик-энд».

В отличие от напарника Юки Цуноды, Ник де Вриз ещё не заработал очки в этом сезоне. Отвечая на вопрос, не связано ли это с тем, что три из четырёх прошедших гонок прошли на незнакомых для него городских трассах, Ник сказал: «Все находятся в равных условиях, и я не хочу искать для себя оправдания.

Мы знаем, что на городских трассах практически нет места для ошибок, и для достижения результата необходима стабильность».