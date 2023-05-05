Сарджент: Уже человек сто просили меня достать билеты

Логану Сардженту, американскому гонщику Williams, конечно, приятно выступать на «домашней» во всех смыслах трассе, ведь он родился во Флориде, однако он готов признать, что его ждёт непростой уик-энд. Кстати, в юности он занимался картингом совсем недалеко от Hard Rock Stadium.

Логан Сарджент: «Приятно вернуться на родину после уик-энда в Баку, и мне даже удалось провести пару дней дома, полноценно восстановить силы и отдохнуть у воды, что было приятно. И конечно, я в предвкушении этого уик-энда – радует, что мне хорошо знаком этот местный жаркий климат.

Но уик-энд будет тяжёлым, ведь я не знаю этой трассы, поэтому мне предстоит справиться с серьёзными трудностями. И всё-таки у меня отличное настроение!

Я начинал заниматься гонками на автодроме Homestead-Miami Speedway, который расположен всего в 10 минутах езды отсюда. В те времена мы туда ездили с отцом и моим братом. Понятно, что в детстве нам нравилось гоняться, мы любили автоспорт, любили этот адреналин, и в итоге это надолго стало нашим увлечением. И вот я, проделав полный круг, вернулся в Майами на мою первую гонку Формулы 1 на домашней трассе! Поэтому, конечно, я жду её с нетерпением.

Мне здесь очень нравится, и ко мне, наверное, уже почти тысяча человек обратилась с просьбой достать билет на Гран При – нет, конечно, не тысяча, но человек сто. Однако мне не так просто достать эти билеты, как все думают!

Вообще-то мне предстоит моя первая гонка в Америке за рулём машины с открытыми колёсами, и это будет классно. Здорово общаться с американскими болельщиками, с друзьями, с семьёй – здесь всегда славная атмосфера! Её обеспечивает американская публика, и я просто в восторге от того, что смогу впервые это почувствовать и насладиться этим уик-эндом».