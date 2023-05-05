Серхио Перес: Команда позволяет нам с Максом бороться

Серхио Перес до шести очков сократил отставание от Макса Ферстаппена в личном зачёте после победы на этапе в Баку. В Майами гонщик Red Bull Racing рассказал, что команда позволяет ему бороться с напарником за титул.

Серхио Перес: «Думаю, мы сейчас с Максом находимся на одном уровне. У меня столько же возможностей, сколько и у Макса, особенно сейчас – в начале сезона. Команда позволяет нам бороться, и мы боролись в Джидде и в Баку.

Мы можем бороться в гонках. Я даже не знаю, сколько раз мы задели стену в Баку – в любой момент ситуация могла плохо сложиться для любого из нас. Думаю, в Red Bull уже продемонстрировали, как команда должна действовать в подобных ситуациях.

С самого начала сезона мы видим, что отрывы от соперников в квалификации минимальные. Если не удаётся выжать максимум из шин, то Ferrari квалифицируется выше нас. Что касается гонок, то сейчас у нас очень приятное преимущество, особенно если сравнивать с нашей формой по субботам.

Произошедшее со мной в квалификации в Мельбурне стало следствием сочетания нескольких факторов. У меня не должно было возникнуть тех проблем, но теперь я должен забыть о том, что случилось в Мельбурне и двигаться дальше. Я полностью сосредоточен на этапе в Майами и вызовах, которые ждут меня в этот уик-энд».