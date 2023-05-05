Интересы гонщиков не ограничиваются только автоспортом, и некоторые из них интересны публики не только благодаря победам на трассах Формулы 1. Например, хорошо известны различные общественные инициативы Льюиса Хэмилтона или высказывания Себастьяна Феттеля на темы защиты окружающей среды.

А Шарль Леклер недавно заставил о себе говорить, впервые обнародовав музыкальное произведение собственного сочинения. При этом гонщик Ferrari весьма скромно оценивает свои таланты в этой области, о чём он рассказал в интервью ESPN.

Шарль Леклер: «Я вовсе не считаю себя артистом – мне до этого очень далеко. Но я так поступил, потому что очень люблю музыку и два года назад я начал учиться играть на фортепиано. В социальных сетях я публиковал истории на эту тему и получал множество просьб чем-нибудь поделиться. Поэтому я выпустил эту пьесу, хотя понимаю, что в ней нет ничего особенного.

Но мне было интересно её сочинять и записывать – вообще это очень приятное занятие, хотя я прежде всего гонщик и для меня важнее всего добиваться побед на трассах. Но если людям нравится моя музыка, и они её слушают, то это вообще прекрасно.

Если говорить об источниках вдохновения, то мне нравится творчество композитора Ханса Циммера, хотя я не настолько талантлив, как он, и понимаю, что полёт моего вдохновения очень ограничен скромными исполнительскими возможностями. Также мне очень нравится группа Coldplay, но я на неё не ориентируюсь, эти музыканты слишком для меня хороши! Я просто делаю то, что у меня получается».