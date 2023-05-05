В FIA вновь изменили правила рестарта

В Австралии гонку трижды останавливали красными флагами, гонщики провели три рестарта и жаловались на недостаточную скорость автомобиля безопасности, не позволяющую прогреть шины, что в свою очередь привело к множеству инцидентов.

Мы писали о том, что в Баку было принято временное решение выпускать автомобиль безопасности за 30 секунд до рестарта, чтобы дать гонщикам запас времени и пространства для прогрева шин. В Майами этот интервал увеличили до 60 секунд, чтобы все могли проехать в нужном темпе, прогреть шины и выстроиться на стартовом поле для старта с места.