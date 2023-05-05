В Формуле 1 хотят увеличить число этапов со спринтом

В 2023 году в календарь Формулы 1 включены шесть этапов в формате с субботним спринтом. Первый из них прошёл на прошлой неделе в Баку, а в пятницу руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали на видеоконференции с инвесторами заявил, что в будущем число этапов со спринтом планируется увеличить до трети от общего количества в сезоне.

Стефано Доменикали: «Новый формат спринта был разработан в сотрудничестве с командами и FIA. Как вы знаете, наша идея состоит в том, чтобы во время гоночного уик-энда на трассе постоянно происходили события.

Результаты первого в этом году спринта очень обнадёживают. Все наши партнёры, промоутеры, пресса и команды очень позитивно оценили изменения формата. Разумеется, мы сделали выводы и вынесли определённые уроки. Посмотрим, какой формат будет летом – возможно, мы сможем что-то сделать лучше. Но, в целом, первый уик-энд в формате со спринтом получился великолепным.

Как обычно, когда вы хотите что-то изменить в очень стандартизированной экосистеме, то реакцию со стороны традиционных болельщиков стоит ожидать в долгосрочной перспективе. Однако новые болельщики очень и очень позитивно отреагировали на этот формат. Промоутеры этапов настаивали на его внедрении.

Мы не хотим, чтобы в будущем все этапы сезона проходили в формате со спринтом. Мы хотим оставить ограниченное количество, возможно, треть от всего числа этапов в сезоне. Мы хотим сделать эти этапы особенными, придать им большую спортивную ценность благодаря наградам и связанными с этим коммерческими возможностями. Я считаю, что это правильный путь».