Четырём гонщикам поменяли элементы силовой установки

В пятницу в Майами на машинах четырёх гонщиков поменяли элементы силовой установки.

В Alpine на машину Эстебана Окона поставили новые двигатель внутреннего сгорания, турбину, мотор-генераторы MGU-H, MGU-K и новую выхлопную систему.

Гонщик McLaren Оскар Пиастри получил новые накопитель энергии и блок управляющей электроники. Его напарник Ландо Норрис получил новую выхлопную систему.

В Ferrari поменяли на машине Шарля Леклера мотор-генератор MGU-K и коробку передач.

Все замены произведены в рамках разрешённых за сезон, поэтому никто из гонщиков не будет оштрафован.