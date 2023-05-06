Цунода: Нам не хватает темпа по сравнению с соперниками

Юки Цунода и Ник де Вриз оказались в конце протокола по итогам второй сессии свободных заездов Гран При Майами. Гонщики AlphaTauri констатировали, что машине не хватает скорости для борьбы с соперниками в этот уик-энд.

Юки Цунода (18-й): «Сложный день из-за недостаточно высокого темпа – нам нужно найти способ прибавить. По сравнению с прошлым годом скорость выросла и асфальт стал лучше, но нам не хватает темпа по сравнению с соперниками.

У нас нет больших обновлений машины на этом этапе, поэтому в субботу нужно постараться найти другой подход».

Ник де Вриз (19-й): «В Майами уникальный этап и классная трасса, поэтому здорово участвовать в гонках перед американской публикой.

Трасса новая для меня, сцепление с асфальтом экстремально низкое, поэтому с каждым кругом получалось ехать быстрее. Несмотря на высокую температуру, прогрев шин оказался проблемой – нужно много времени, чтобы заставить резину работать. Нам нужно прибавить в этой области – команда проанализирует все данные, и, надеюсь, в субботу мы вернёмся более сильными.

Судя по темпу в пятницу, мы не на тех позициях, на которых хотим быть, однако попробуем собрать вместе все составляющие».