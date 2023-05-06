Элбон: Трасса в Майами не подходит нашей машине

В Williams из-за жаркой погоды не смогли до конца разобраться с работой шин на новом асфальте, но с оптимизмом ждут продолжения уик-энда…

Алекс Элбон (10-й): «Непростой день. Во второй тренировке машина работала лучше, но нельзя сказать, что эта трасса подходит нашей машине. С этим необходимо разобраться, понять, что нужно скорректировать.

Думаю, многие проблемы связаны с особенностями машины, а не с настройками, но мы попробуем. Очевидно, что борьба будет плотной».

Логан Сарджент (20-й): «Мне нужно что-то изменить на первом секторе, где я много теряю, поработать с настройками, добившись лучшего компромисса между скоростными и медленными участками. Я не сомневаюсь в том, что всё получится, просто нужно всё настроить».