Формула E: Фенестраз оштрафован, поул достался Хьюзу

Джейк Хьюз будет стартовать с поула в сегодняшней гонке Формулы E в Монако. Первую позицию пилот McLaren унаследовал после того, как у Саши Фенестраза аннулировали его лучший круг, поскольку вскоре после квалификации выяснилось, что гонщик Nissan в финальной сессии допустил перерасход лимита энергии.

В соответствии с решением стюардов Фенестразу предстоит старт со второй позиции. Гонка Формулы E проходит в Монако в шестой раз в истории электрической серии, и в четырёх случаях победа доставалась обладателю поула.

Также оштрафован гонщик Maserati Макс Гюнтер, который выехал с пит-лейн, когда там ещё горел красный сигнал светофора. Однако штраф в виде потери трёх стартовых позиций носит отложенный характер, поскольку немецкий гонщик всё-таки затем остановился на выезде с пит-лейн, поскольку не был уверен в правильности своих действий. Гюнтер будет стартовать с 4-й позиции.