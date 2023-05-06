Формула E: Гонку в Монако выиграл Ник Кэссиди

В шести предыдущих гонках Формулы E в Монако победа лишь четыре раза досталась пилоту, стартовавшему с поул-позиции, и сегодня события на классической городской трассе вновь развивались так, что победитель квалификации даже не поднялся на подиум.

В 2023 году с поула гонку начинал Джейк Хьюз, и когда погасли огни стартового светофора, его оранжевый электромобиль McLaren остался впереди. Однако его вплотную преследовал дуэт пилотов Nissan – вторым ехал Саша Фенестраз, которому, конечно, было обидно, что его лишили первой позиции.

Интересно, что многие гонщики, занимавшие верхние строчки личного зачёта, на этой стадии даже не входили в первую десятку – за исключением Митча Эванса, ехавшего шестым, и Ника Кэссиди, победителя предыдущего берлинского этапа, державшегося за ним.

Учитывая характер трассы в Монако, на первых пяти кругах отрывы были минимальными, но на трассе оставалась лишь 21 машина – Андре Лоттерер, гонщик Porsche, почти сразу сошёл по техническим причинам.

Но на пятом круге уже упомянутый Кэссиди предпринял дерзкую атаку и за один манёвр в шпильке Grand Hotel опередил двух соперников, переместившись на пятую позицию, а ещё через круг атаковал Нормана Нато и тоже оставил его позади.

Лидировавший Хьюз одним из первых активировал режим повышенной мощности, для чего съехал с траектории, а вскоре его примеру последовал и Фенестраз, поэтому Кэссиди на 8-м круге возглавил гонку.

На девятом круге режим Attack Mode активировали Кэссиди и Нато, поэтому в первой пятёрке произошли очередные перестановки: впереди ехал Дэн Тиктум, далее Эванс, за ним Фенестраз и Джек Деннис, а Кэссиди оказался на 5-й позиции. Но на 10-м круге он опередил гонщика Andretti и поднялся на 4-е место.

Поскольку другие пилоты лидирующей группы воспользовались режимом атаки на 10-м круге, то Кэссиди переместился на первую позицию, следом ехал Эванс, и примерно полсекунды ему проигрывал Фенестраз.

Когда больше половины дистанции было позади, опытный боец Митч Эванс начал готовить решительную атаку на лидера: он ехал вплотную за Кэссиди и на 16-м круге совершенно спокойно его опередил на старт-финишной прямой. Хотя заметный отрыв ему создать не удалось, казалось, что эту позицию он отдавать уже не собирается. Однако Нику вскоре удалось отыграться за счёт грамотной атаки в 1-м повороте.

На 17-м круге из-за контакта с другими машинами на выезде из туннеля была повреждена Porsche Антониу Феликса да Кошты, к тому же одна из его шин была проколота, и португалец свернул в боксы.

За восемь кругов до финиша Кэссиди лидировал, его прессинговал Эванс, третьим ехал Деннис, четвёртым – Фенестраз, а замыкал первую пятёрку Тиктум.

Но в батареях машины Эванса оставалось больше энергии, чем у лидера гонки, и команда отдала Митчу инструкцию этим воспользоваться, чтобы перехватить инициативу. Новозеландский гонщик Jaguar попытался перейти к активным действиям, но Ник – кстати, его соотечественник – умело защищался.

На 22-м круге на трассе остановилась повреждённая машина Макса Гюнтера: немец пытался атаковать Тиктума, но допустил ошибку и врезался в машину британца сзади. Выехал электромобиль безопасности.

На повторе острых моментов было видно, что машина Дэна тоже была повреждена, поскольку несколько раньше он становился участником других инцидентов, из-за чего ехал относительно медленно, что, вероятно, и застало Гюнтера врасплох.

На 24-м из 29-ти кругов гонки сейфти-кар вернулся в боксы, и борьба возобновилась. Эванс сразу попытался атаковать Кэссиди – чувствовалось, что он может ехать быстрее Ника, но тот умело использовал все особенности уличной трассы, стараясь не пропустить соперника.

Однако за пару кругов до финиша вновь выехал электромобиль безопасности – на этот раз из аварии Нико Мюллера, с которым столкнулся Jaguar Сэма Бёрда. До конца дистанции было уже рукой подать, поэтому гонка завершилась за сейфти-каром, и Эванс лишился шансов выиграть в Монако, где он поднимался на подиум в двух предыдущих сезонах.

Победа не досталась ему и на этот раз, тогда как Ник Кэссиди вторую гонку подряд поднялся на вершину подиума, и это позволило гонщику Envision Racing выйти в лидеры личного зачёта. Эти два представителя новозеландского автоспорта – Кэссиди и Эванс – одерживают уже четвёртую победу подряд, и, конечно, входят в число главных претендентов на титул. Получится ли им развить успех, узнаем на сдвоенном этапе сезона, который пройдёт 3 и 4 июня в Джакарте.